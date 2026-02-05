Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin dosyaların yakın takipçisi olduklarını belirterek, bu tür uygulamaların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’i ziyaret eden İncirli, devlet makamlarında son dönemde giderek artan ve toplumda huzursuzluk yaratan konulara ilişkin bilgi aldı. İncirli, söz konusu iddiaların “devletin üst düzey yöneticileri ve Meclis Başkanı hakkında ortaya atılan iddialar ve hazırlanan dosyalar” olduğunu ifade etti.

- “Makam sahibi insanların yolsuzluklara ve usulsüzlüklere bulaşmasını asla arzu etmiyoruz, kabul etmiyoruz”

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, toplumun bu konularla ilgili bilgi almak istediğini belirten İncirli, “Siyasetin bu şekilde yozlaşma ve yolsuzluk iddialarıyla anılmasından büyük rahatsızlık duyuyoruz” dedi.

Polis, savcılık ve yargı nezdinde yürütülen süreçlerle ilgili Polis Genel Müdürlüğü ile görüşme ihtiyacı hissettiklerini ifade eden İncirli, “Yürütülen süreçle ilgili polisten bilgi aldık. Polis teşkilatımızın bu konulara hassasiyetle yaklaştığını ve süreçleri yakından takip ettiğini gördük. Biz de bu süreçlerin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

“Makam sahibi insanların yolsuzluklara ve usulsüzlüklere bulaşmasını asla arzu etmiyoruz, kabul etmiyoruz” diyen İncirli, bu tür durumların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

-CTP: “Makamların birer kalkan olarak kullanmalarını kabul etmiyoruz”

Öte yandan, partiden yapılan açıklamada, yolsuzluk iddiaları karşısında siyasi sorumluluğun gereğini yerine getirmesi gereken Başbakan ve Meclis Başkanı’nın, makamlarını birer kalkan olarak kullanmalarının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin dosyaların takibi kapsamında savcılık ve diğer ilgili kurumların da bilgisine başvurulmaya devam edileceği belirtildi.