Lefkoşa’da beş, Girne ve İskele’de de birer kişi, alkollüyken bağırıp çağırarak veya kavgaya karışarak rahatsızlık yaratmaktan tutulandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde, bugün 03.00 sıralarında, 244 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş vaziyette bağırıp çağıran 22 yaşındaki erkek İ.E.U., park halinde bir araca zarar verdi.

Sert cisimle aracın sol arka camını ve sol arka çamurluğunu kıran zanlı suçüstü tutuklandı.

-Kavga

Yine Mehmet Akif Caddesi’nde dün gece 20.00 sıralarındaki olayda ise bir iş yerinde bulunan Y.U.Ö.(E-32) 198 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyetteyken, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle M.A.K. (E-19) ile kavga etti. Birbirlerine gelişigüzel vuran iki kişi karşılıklı küfür de etti. Polis her iki zanlıyı tutukladı.

Lefkoşa’da Marmara bölgesinde 21. Sokak’ta bugün saat 03.50’de, M.J.(E-30) 256 miligram alkollü içki tesiri altında, A.U.(E-21) ise 310 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş halde kavga etti. Birbirlerine vuran zanlılar bağırıp çağırarak rahatsızlık da yarattı.

Polis söz konusu iki kişiyi suçüstü tutukladı.

İskele’de dün Y.B.(E-49), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı. Y.B.’nin 30 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlendi.

Girne’de ise A.U.(E-52), 200 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş halde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmaktan tutuklandı.