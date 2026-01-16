Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleştirdiği “Kangal Operasyonu”nda; 1,5 kilo hintkeneviri, 465 adet hap ile 20 gram toz madde ve 112 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirdi. Operasyon kapsamında dört zanlı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda Güney Kıbrıs'tan gelip Lokmacı Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı J.S (K-21) suçüstü tutukladı.

Zanlının tasarrufunda yaklaşık 1 kilo 500 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 440 adet tam, 25 adet yarım mavi renk uyuşturucu madde içerdiğinde inanılan hap, yaklaşık 20 gram ağırlığında uyuşturucu içerdiğine inanılan mavi renk toz madde ve 112 adet yeşil reçeteye tabi hap bulundu.

- Zanlılar Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada meseleyle bağlantıları olduğu tespit edilen Q.E.M.A (E-22), F.M.F.M (E-27) ve M.R (K-20) aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Akabinde ise Q.E.M.A ve F.M.F.M’nin birlikte kaldıkları Lefkoşa’daki evlerinde yapılan aramada ise, F.M.F.M’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Meseleyle ilgili tüm zanlılar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.