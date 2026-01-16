Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), devleti yönetenlerin Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni (KTTB) yok sayarak Sağlık Hizmetleri Yasası’nda düzenleme girişiminde bulunduğunu savundu; KTTB'ye destek belirtti.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal yazılı açıklamasında, bu süreçte vereceği mücadelede KTTB ile dayanışma içinde olacaklarını vurguladı.

Aysal, devlet mekanizmasının hem toplum yararına hem de mesleki açıdan en verimli şekilde çalışmasına katkısı olan kamusal nitelikli meslek örgütlerinin, kendi alanlarında yapılmak istenilen yasal değişiklik süreçlerinde yok sayılmasının, toplumun yok saymak olduğunu kaydetti.

Aysal, ayrıca bu davranış şeklinin devleti ve kurumlarını koruma görevi olanların devleti de yok sayması anlamında olduğunu da ileri sürdü.