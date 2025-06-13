Polis, vatandaşları piyasaya sürülen sahte 800 ABD doları konusunda uyardı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Bafra’da faaliyet gösteren otelde müşteri olarak kalan şahıs önceki gün ve dün tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 8 adet 100’lük banknottan oluşan 800 ABD doları sahte parayı tedavüle sürdü.

Taksi, konaklama ve kumar ücreti karşılığında tedavüle sürüldüğü tespit edilen sahte ABD dolarlarının seri numaraları, “MF57396205B, KH62019732C, HE71361680L, KH62019741C, HE71360920L, HE71361221L, PB91650524A ve PB91650436A” olarak paylaşıldı.

Polis, sahte paraların belirtilen tarihlerden önce de piyasaya sürülme ihtimaline işaret ederek, banka, döviz şirketi, finans kuruluşu, market, para alım-satımı ve değişimi yapan kişi ve kurumları dikkatli olmaları konusunda uyararak, şüpheli görülen kişilerin en yakın polis merkezine bildirilmesi istendi.