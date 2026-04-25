Polis, Girne’de tedavüle sürülen sahte 100 Amerikan Doları banknotlara karşı vatandaşları, bankaları, döviz şirketlerini, finans kuruluşlarını ve iş yerlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 17 Nisan’da Girne’de faaliyet gösteren bir giyim mağazasında tedavüle sürülen, MK96287580A, MK96287531A ve MK96287590A seri numaralı sahte 100’lük Amerikan Doları banknotların daha önce de piyasaya sürülmüş olabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu seri numaralarına sahip 100 Amerikan Doları bulunan bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapan kişi ve kurumların dikkatli olması istenerek, şüpheli görülen kişilerin ve sahte olduğundan şüphe edilen paraların en yakın polis karakoluna bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

- Sahte paraları tedavüle süren zanlı tutuklandı

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturmada T.B.’nin (E-49) 13 bin 800 TL tutarındaki alışverişe karşılık söz konusu sahte paraları tedavüle sürdüğü ve sahtekârlıkla mal temin ettiği tespit edildi.

Zanlının, daha önce işlemiş olduğu kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ile sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme suçlarından halen Girne Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunduğu, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.