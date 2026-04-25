Girne, Demirhan ve Gazimağusa’da meydana gelen olaylarda 3 kişi tutuklandı.

- Girne’de icra memuruna bıçakla tehdit

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Girne’de kendisine celpname tebliğ etmek isteyen kadın icra memurunu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla tehdit eden A.Ç.A.’nın (E-42), memura zarar vereceği yönünde şiddet tehdidinde bulunduğu ve bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık verdiği belirlendi.

- Demirhan’da uyuşturucu

Aynı gün, Demirhan’da, şüpheli hareketleri üzerine O.K.’nin (E-36) kullandığı aracı durduran Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi, şahsın üzerinde yaptığı aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit etti.

- Gazimağusa’da uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi

Gazimağusa’da ise, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir apartmanın park alanında şüpheli görülen E.C.Ö.’nün (E-18) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 38 bin TL, 20 Sterlin ve 5 Euro nakit para emare olarak alındı.

Söz konusu üç ayrı olayda adı geçen üç kişi de tutuklanırken, soruşturmaların devam ettiği belirtildi.