Polis Genel Müdürlüğü (PGM), yeni yıl kutlamaları ve sair nedenlerle meskun mahalde ateşli silah kullanılmasının çağ dışı, tehlikeli ve ağır cezai yaptırımları bulunan bir suç olduğunu vurgulayarak, bu tür eylemlere karşı “sıfır tolerans” ilkesiyle hareket edileceğini açıkladı.

PGM Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kutlama amacı ve sair nedenlerle ateşli silah kullanımı, çağ dışı bir zihniyetin ve geri kalmışlığın göstergesidir” denildi.

Günümüzde şiddet içerikli davranışların giderek yaygınlaştığına işaret edilerek, ateşli silahların şiddet olaylarında kullanım oranının her geçen gün arttığı, dünya genelinde ateşli silah şiddeti nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığı veya hayatını kaybettiği vurgulandı.

Her ne sebeple olursa olsun havaya doğru açılan ateşin, çok katlı binaların bulunduğu yerleşim alanlarında yaşayan kişiler ile çevrede bulunan şahıslar açısından ciddi hayati risk oluşturduğu belirtilen açıklamada, alkol kullanımının algıyı körelttiği ve sağlıksız ruh hali içerisinde silah kullanılmasının istenmeyen kazaların yaşanmasında önemli rol oynadığına da işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, kişilerin yeni yıl kutlamaları veya diğer nedenlerle silah kullanmasının, günümüzde çağ dışı bir davranış biçimi olarak nitelendirilen “magandalık” anlayışıyla bağdaştığı kaydedildi.

- 7 ile 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor

Yasal mevzuata göre herhangi bir kanunsuz ateşli silahın ithali, tasarrufu, taşınması ve kullanılmasının suç teşkil ettiği anımsatılan açıklamada, bu suçların işlenmesi halinde duruma göre 7 ile 10 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü belirtildi.

Polis Teşkilatı’nın, yeni yıl kutlamaları da dahil olmak üzere hangi sebeple olursa olsun ateşli silah kullanımına karşı sıfır toleransla hareket edeceği vurgulanan açıklamada, faillerin tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.