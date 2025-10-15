Polis, sosyal medya üzerinden araç satışı yapan dolandırıcılar konusunda vatandaşları uyardı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, gerçekte yasal araç satıcısı olmadıkları halde, dolandırmak kastıyla bazı kötü niyetli kullanıcılar tarafından paylaşılan ilanlarla araç satışına aracılık yapılarak, halktan sahtekarlıkla para temin edilip mağdur edildiğine işaret edilerek, dikkatli olunması istendi.

Açıklamada, “Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına, halkımızın güvenli olmayan internet ve sosyal medya üzerinden verilen ilanlar aracılığıyla araç satın almak istedikleri zaman çok dikkatli olmaları ve satışa sunulan araçların gerçek sahibi ile kayıt belgesini şahsen görmeden, satışa aracılık yapan şahıslara para göndermemeleri önemle rica olunur.” denildi.