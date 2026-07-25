Rum gazetesi Politis, Kıbrıs sorununda son dönemde yaşanan diplomatik hareketliliğin Rum ve Yunan hükümetlerinde ciddi rahatsızlık yarattığını yazdı. Gazeteye göre, bu gelişmeler nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyareti öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmek üzere Atina'ya ani bir ziyaret gerçekleştirdi.

Haberde, BM Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara'da ise Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmelerin, Kıbrıs meselesinin Türkiye-AB ilişkileriyle birlikte ele alınmaya başlandığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdiği öne sürüldü.

Politis, Brüksel'de Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye'nin Avrupa'nın SAFE savunma mekanizmasına olası katılımına ilişkin teknik ve siyasi hazırlıkların başladığını belirterek, Rum yönetiminin bu sürecin Kıbrıs meselesinden bağımsız ilerlemesinden endişe duyduğunu aktardı.

Gazete, Türkiye'nin olası yeni 5+1 formatındaki konferansa olumlu yaklaşabileceği yönünde değerlendirmeler bulunduğunu, bunun ise Rum liderliğinde baskı oluşturduğunu savundu.

Haberde, 27-29 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs'a gelecek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in temaslarının, Kıbrıs sorununun yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler açısından kritik önem taşıdığı ifade edildi.