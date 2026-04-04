Başbakan Ünal Üstel’in Bakü temaslarının ardından sabah erken saatlerde adaya döndüğü iddia edilirken, sendikaların havalimanı karşılama programı iptal edildi.

Sendikalar, Atatürk Spor Salonu’nda toplandı. İlk etapta Üstel’in evine gidileceği yönünde beklenti oluşurken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı ve sokak girişleri kapatıldı.

Ancak sendikalar rota değiştirerek Girne Kordonboyu’na yöneldi. Eylem, Dome Hotel önünde yapılan basın açıklamasıyla devam etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, kimsenin evine zarar verme gibi bir anlayışlarının olmadığını belirterek, mücadelenin süresiz grevlerle süreceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş ise Pazartesi günü yapılacak eyleme dikkat çekerek, sürecin devam edeceğini vurguladı.

Sendikalar, “Bu korku sana yeter Üstel” ve “Korkunun ecele faydası yok” sloganlarıyla hükümete tepki gösterirken, 6 Nisan Pazartesi günü genel grev çağrısını yineledi.