Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun fikstürü 20 Aralık 2023 Çarşamba günü çekiliyor. Fikstür çekimi saat 15.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

Puma Kadınlar Ligi'nde statü açıklandı

Bu sezon 11 takımın mücadele edeceği Puma Kadınlar Ligi'nde 11 takım tek devreli lig formatında karşı karşıya gelecek. Normal sezonun tamamlanmasının ardından sezon sıralamasına göre 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde takımlar çeyrek final maçlarına çıkacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek final maçlarının ardından 1-8 galibi ile 4-5 galibi, 2-7 galibi ile de 3-6 galibi çift maç eliminasyon sistemine göre yarı final maçlarına çıkacak. Bu maçların ardından tur atlayan ekipler Puma Kadınlar Ligi'nin finalini oynayacak. 6-7 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan Puma Kadınlar Ligi 11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde sona erecek.

Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda 5 takım çeyrek finalde katılacak

Öte yandan Kadınlar Kıbrıs Kupası da 2023-2024 sezonu statüsü belli oldu. Buna göre geçen sezon (2022-2023) ligi ilk 5 sırada bitiren; China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Mağusa Spor Akademisi, Vadili TÇBSK, Küçük Kaymaklı TSK ve Yonpaş Dumlupınar TSK kupaya çeyrek final aşamasında dahil olacak. Doğan Türk Birliği, Alsancak Yeşilova SK, Taşkınköy SK, 1461 İskele Trabzonspor, Miracle Değirmenlik SK ve T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK takımları ise 1.turda gerçekleşecek kura çekimiyle birbirileriyle eşleşerek çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

2024'in ilk kupası Kadınlar Süper Kupa

2023-2024 sezonununda kadınlar kategorisinin ilk resmi müsabakası ise 3 Ocak 2024 Çarşamba akşamı saat 18.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak Süper Kupa maçı olacak. China Bazaar Gençlik Gücü TSK ile Mağusa Spor Akademisi takımları 2024 yılının ilk kupasını kazanmak için mücadele edecek.