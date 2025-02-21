Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, ikas Eyüpspor'a konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 20.00'de başlayan karşılaşmada ev sahibi ekip 40. saniyede Tayfur Bingöl ile öne geçti. Beşiktaş, Rafa Silva ile 18'de yanıt verdi. İlk yarının son dakikasında siyah beyazlılar Rashica ile öne geçti. Maça son noktayı 60. dakikada Semih Kılıçsoy koydu.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Beşiktaş puanını 41 yaptı ve Eyüpspor'un üstüne çıkarak 4. sıraya yerleşti. Eyüpspor ise 40 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi