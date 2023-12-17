Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve 2023 yılının son müsabakası olan Raif Denktaş Kırış müsabakaları dün (Cuma) gerçekleştirildi.

Girne AVrsaya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Raif Denktaş adını taşıyan Denktaş ailesinden Raif Denktaş Vangöl ve Kulüp temsilcileri verdiler.