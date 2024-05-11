KTSYD tarafından Merhum üyeleri Raif Özgüren anısına düzenlenen Raif Özgüren Masa Tenisi Anı Turnuvası’nda birinciliği Güren Tilki, ikinciliği Necati Özsoy elde etti

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) merhum üyelerinden Raif Özgüren anısına masa tenisi turnuvası düzenledi.

2018 yılında vefat eden Raif Özgüren, KTSYD üyeliğinin yanı sıra, maç spikerliği, foto muhabirliği ve spor haberciliği de yapıyordu. KTSYD tarafından zaman zaman farklı organizasyonlarla anılan Raif Özgüren, bu yıl KTSYD Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla üyeler arasında düzenlenen masa tenisi turnuvasıyla anıldı.

KTSYD – Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde Raif Özgüren’in ailesinin de katılımıyla düzenlenen anı turnuvası Masa Tenisi Federasyonu Salonu’nda düzenlendi.

KTSYD Raif Özgüren Masa Tenisi Anı Turnuvasında finali Güren Tilki ile KTSYD Başkanı Necati Özsoy oynadılar. Güren Tilki, 2 – 0 geriye düştüğü final maçında müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 3 – 2 kazanıp, birinciliği elde etti. KTSYD Raif Özgüren Masa Tenisi Anı Turnuvasını Necati Özsoy ikinci, Hüseyin Evliya ve Hüseyin Köprülü üçüncü olarak tamamladılar.

KTSYD Raif Özgüren Masa Tenisi Anı Turnuvası ödül töreninde KTSYD Başkanı Necati Özsoy, KTSYD eski başkanı, Ertan Birinci, Raif Özgüren’in oğlu Mert Özgüren ve Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları, birer konuşma gerçekleştirdiler.

Ödül töreninde turnuvayı yöneten hakemlere ödüllerini KTSYD yönetim kurulu üyeleri AliYöney, Soydan Sakallı, Necati Külahlılar, turnuvada dereceye girenlere ise ödüllerini Necati Özsoy, Ertan Birinci, Mert Özgüren, Mustafa Bekiroğluları verdi.

Bu arada şampiyon olan Güren Tilki’ye Galatasaray Store sahibi Akın Aktunç özel ödül verdi.