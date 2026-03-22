İslam âleminde oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan Ramazan (Şeker) Bayramı bugün tamamlanıyor.

Üç günlük Ramazan Bayramı süresince vatandaşlar, aile büyükleri ve sevdikleriyle bayramlaştı, kaybettikleri yakınlarını mezarlıkta ve şehitliklerde ziyaret etti.

Merkezi Cezaevinde Ramazan Bayramı açık görüşleri de bugün 16.00'ya kadar devam edecek.

Bayram süresince yağışlı hava da etkili oldu.

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, son 24 saatte metre kareye düşen yağış miktarları şöyle: "Yakın Doğu Üniversitesi 15 kg, Beylerbeyi 14 kg, Taşkent 10 kg, Sipahi 9 kg, Gönyeli 8 kg, Alayköy 5 kg, Lefkoşa 3 kg, diğer yörelerde ise 0.1 İle 2 kg arasında yağış kaydedildi".