Kıbrıs Türk Federe Devleti eski Meclis Başkan Yardımcılarından, eski bakan, milletvekili ve emekli yargıç Recep Ali Gürler için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Gürler’in naaşı, askerlerin omuzlarında Meclis’e getirilirken, eski Polis Genel Müdür Vekili olan eşi Pervin Gürler ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakan ve milletvekilleri, eski siyasiler, bürokratlar, Gürler’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende, Recep Ali Gürler’in özgeçmişi okunurken; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile merhumun oğlu Ali Gürler birer konuşma yaptı.

- Erhürman: “Gürler, görevleri layıkıyla yerine getiren ve tüm kesimlerin saygı duyduğu örnek bir figürdü”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman törende yaptığı konuşmada, ülkede Meclis Başkan Yardımcılığı, bakanlık ve milletvekilliği görevlerinde bulunmuş emekli yargıç Recep Ali Gürler’i saygı, minnet ve hüzünle ebediyete uğurlamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Erhürman, Gürler’in yürüttüğü görevleri layıkıyla yerine getiren ve tüm kesimlerin saygı duyduğu örnek bir figür olduğunu ifade ederek, bilgi birikimi ve özgüveninin her zaman takdirin ötesinde olduğunu kaydetti.

Görev aldığı tüm makamlarda sorumluluk duygusuyla hareket eden ve halkın sevgisi ile saygısını kazanan Gürler’in, Kıbrıs Türk halkı tarafından unutulmayacağını vurgulayan Erhürman, Gürler’in siyasi yaşamı boyunca halkın menfaatlerini ön planda tutan, demokrat kişiliğe sahip özel bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Erhürman, Gürler’i mütevazı kişiliği ve ülkesinin geleceği için gösterdiği gayretle hatırlayacaklarını belirterek, geride bıraktığı izlerin ülke tarihinde saygıyla anılacağını, anılarının ve çalışkanlığının yol gösterici olacağını ifade etti.

Son günlerine kadar her karşılaşmalarında Gürler’in, ailesine, ülkesine ve halkına bağlılığını; bu bağlılığın sorumluluk ve sevgiyle bezenmiş halini, güler yüzünü, dostluğunu ve abiliğini gördüğünü dile getiren Erhürman, “Merhum Recep Ali Gürler’e Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve halkımıza başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.” diyerek konuşmasını tamamladı.

- Öztürkler: “Gürler, Kıbrıs Türk halkına emekleri olan özel bir insandı”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise, Kıbrıs Türk siyasetinin ve mücadele tarihinin önemli isimlerinden Recep Ali Gürler’in gerek Meclis Başkan Yardımcılığı, gerek bakanlık, gerekse yargı görevlerinde Kıbrıs Türk halkına önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, yasama, yürütme ve yargı alanlarında görev yapmanın çok az kişiye nasip olduğunu vurguladı.

Gürler’in, hem yasamada hem yürütmede hem de yargıda büyük emekleri bulunduğunu ifade eden Öztürkler, “Demokratik tahammüllerin yerine gelmesinde Kıbrıs Türk halkına emekleri olan özel bir insandı.” dedi.

Gürler’in gençlere her zaman öğütler verdiğini ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin önemini vurguladığını dile getiren Öztürkler, Erenköy mücahidi olan Gürler’in verdiği mücadeleyi ve Mehmetçik ile Mücahit’in rolünü sık sık anlattığını söyledi.

Recep Ali Gürler’in kendisi üzerinde büyük emeği olduğunu belirten Öztürkler, onu bir baba gibi gördüğünü ve her zaman saygıyla yaklaştığını ifade etti.

Gürler’in ailesine de değinen Öztürkler, eşi Pervin Gürler’in polis teşkilatında uzun yıllar görev yaptığını ve üst kademelerde önemli sorumluluklar üstlendiğini, çocuklarının da başarılı görevler yürüttüğünü belirterek, “Hem eşinizle hem babanızla Türk halkına bıraktıklarıyla gurur duyun.” dedi.

Kısa süre önce hastanede ziyaretinde Gürler ile vedalaştıklarını da aktaran Öztürkler, konuşmasının sonunda merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

- Ali Gürler: “Babam, ardında bir dava adamının mirasını ve halkına bağlılığın en güzel örneklerinden birini bıraktı”

Recep Ali Gürler’in ailesi adına konuşan oğlu Ali Gürler, babasının hayatını halkına, ailesine ve değerlerine adamış özel bir insan olduğunu belirterek, onu son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Babalarının kendilerine ve gençlere her zaman öğütler verdiğini ifade eden Ali Gürler, bu öğütlerin başında ülkeye, devlete ve ulusa sahip çıkmanın geldiğini kaydetti.

Recep Ali Gürler’in ardında bir dava adamının mirasını ve halkına bağlılığın en güzel örneklerinden birini bıraktığını dile getiren Ali Gürler, “Onu daima minnetle anacağız” dedi.

Ali Gürler, merhum babasına Allah’tan rahmet dileyerek, “Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gürler’in naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişi yapıldı.

83 yaşında hayatını kaybeden Gürler, Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

- Recep Ali Gürler’in özgeçmişi

18 Ocak 1943’te Baf’ta doğan Recep Ali Gürler, ilk, orta ve lise öğrenimini Baf’ta tamamladıktan sonra yükseköğrenim için Türkiye’ye gitti ve 1962 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu.

Fakültedeki eğitimi sırasında 1963’te başlayan olaylar üzerine TMT mücahidi olarak Erenköy’e çıkan Gürler, Türkiye’ye dönmeden önce iki yıl süreyle Bayrak Radyosu’nda spiker olarak görev yaptı.

1971 yılında Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Gürler, Baf’a dönerek avukatlığa başladı ve Rum mahkemelerinde Türkler aleyhine açılan davalarda görev aldı.

1973 yılında Pervin Gürler ile nişanlanan Gürler, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Baf’ta esir düştü; daha sonra nişanlısıyla birlikte Lefkoşa Türk bölgesine ulaşmayı başardı.

1974 sonrasında hem hukuk hem de siyaset alanında aktif rol üstlenen Gürler, 1976 yılında Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili seçildi.

Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’nde Meclis Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Gürler, Osman Nejat Konuk’un başbakanlığı döneminde Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri ve İskân Bakanlığı görevlerini yürüttü. Gürler ayrıca, UBP bünyesinde de çeşitli görevler üstlendi.

Eşi Pervin Gürler ile evliliğinden biri kız, biri erkek iki çocuk sahibi olan Gürler’in üç torunu bulunuyor.