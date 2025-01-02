İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili bu gece idrak edilecek.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak biliniyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

KKTC Din Görevlileri Derneği, üç ayların; Peygamber efendimiz (s.a.s)’in “Allah’ım Recep ve Şaban’ı hakkımızda mübarek eyle, bizi ramazana ulaştır.” diye buyurduğunu, dolayısıyla içerisinde barındırdığı mübarek gün ve geceler dolayısıyla müminler için manevi bereketin bol olduğu müstesna aylar olduğunu belirtti.