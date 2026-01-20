Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR), dana ve kuzu karkas ithalatına izin verilmemesi halinde eyleme gidecekleri uyarısı yaptı.

RES-BİR'den yapılan yazılı açıklamada, et fiyatlarının kabul edilemez seviyeye çıktığı, bunun neticesinde de bazı işletmelerin batma noktasına geldiği, alışverişin Güney Kıbrıs’a kaymakta olduğu ifade edildi.

Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte et, enerji, kira, işçilik ve temel sarf giderlerinin sürekli arttığına işaret edilen açıklamada, "Restoranlar olarak Güney Kıbrıs ile fiyat bazında rekabet edemez hale gelmiş bulunuyoruz. Bunun doğal sonucu olarak halk, özellikle et ihtiyacını Güney Kıbrıs’tan karşılamaya başlamış, bu durum ülke ekonomisi açısından ciddi bir kan kaybına dönüşmüştür." denildi.

Sürdürülebilir çözüm üretebilmek için tüm paydaşların bir araya gelmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Dana ve kuzu etinde taze karkas ithalatının, üreticiyi de koruyacak şekilde ve tüm paydaşların içinde yer alacağı şeffaf bir platform üzerinden, gecikmeksizin hayata geçirilmesini talep ediyoruz." denildi.

RES-BİR, taleplerinin karşılanmaması olasılığına karşı eylem planı hazırladıklarını, eylem planlarına restoranlar yanında ekonomik örgütler, kasaplar, tedarikçiler ve salhanelerin de dahil olduğunu belirtti.