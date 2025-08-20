Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde personel eksikliği olduğu gerekçesiyle 14 Ağustos’ta başlatılan grev ve eylem, bugün de sürdü.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), grevin beşinci gününde Başbakanlık önünde açıklama yaptı.

“Tüm işler acil personel alımı değil”, “Eksik personel ile tam iş olmaz”, “Gayemiz verimli çalışma, etkin hizmet” ve “Çalışan tükenirse iş durur” ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıyan personel, eylemlerini Başbakanlık önünde oturarak sürdürdü.

- Bengihan: “Biz ne mücadelemizden, ne inadımızdan ne de kavgamızdan vazgeçeceğiz”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bugün grevin beşinci gününde olduklarını ancak hükümetten herhangi bir adım atılmadığını belirtti.

“İnadına görünür olacağız ve grevimize devam edeceğiz. Amacımız halkı mağdur etmek değildir.” diyen Bengihan, personel eksikliğinin giderilmesi noktasında bir görevlendirme verilmesi durumunda işlerinin başına döneceklerini dile getirdi.

Bunun faturasının sandıkta sorulacağını belirten Bengihan, eleştirilerde bulundu.

Bugün birçok yerde grev ve eylemlerin olduğunu dile getiren Bengihan, her zaman diyalog ve işbirliğinden yana taraf olduklarını ifade etti.

Sorumlu sendikacılıkla hareket ettiklerini kaydeden Bengihan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da eleştirilerde bulundu.

Yılmadan ve sonuç alıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini kaydeden Bengihan, “Bu yola çıktık ve bu yoldan dönmek yok.” dedi.

Personelin eyleme dikkat çekmek adına bazı dövizler taşıdığını belirten Bengihan, sorunun giderilmesi konusunda yetkililerden sendikalara “telefon dahi açılmadığını” belirterek, tepki gösterdi.

Sorunlarına çözüm üretme becerisi olmayanların hükümette kalma hakkının olmadığını ileri süren Bengihan, basit bir sorunun daha çözülemediğini savundu.

“Biz ne mücadelemizden, ne inadımızdan ne de kavgamızdan vazgeçeceğiz. Sonuç alıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.” ifadelerini kullanan Bengihan, eylemin boyutunun her geçen gün yükseleceğini dile getirdi.

Sendikaların mücadeleyi sokakta verdiğini kaydeden Bengihan, “Biz, bu mücadelenin yaramaz çocuklarıyız. Biz, çalışanların ve ezilenlerin yanında duran, onlar için mücadele eden yaramaz çocuklarız. Yaramazlığa devam edeceğiz. ” ifadesini kullandı.

- Serdaroğlu: "Durmak yok, yola devam”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, “durmak yok, yola devam” diyerek, eskiden “iş yoğunluğu olan” dairelere, şimdi ise “iş azlığı olan” dairelere istihdam yapıldığını savundu.

“Adama göre iş, işe göre adam değil.” şeklinde konuşan Serdaroğlu, sendikaların taleplerine kulak verilmediğini belirtti.

Eskiden işini iyi yapmayan müsteşarın görevden alındığını, şimdi ise işini iyi yapanların görevden alındığını ileri süren Serdaroğlu, “Bu memlekette düzen bozuldu.” diyerek eleştirilerde bulundu.

Personel eksikliğine dikkat çeken Serdaroğlu, geçimin artık “düzenden ve sistemden” geçtiğini dile getirdi.

Hükümete eleştirilerde bulunan Serdaroğlu, zamanı geldiğinde tercih haklarını kullanacaklarını belirterek, “Sabrın sonu, selamettir.” dedi.