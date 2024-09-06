RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Famagusta dizisinin Türkiye'de yayınlanmayacağını duyurdu.

Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Famagusta' dizisinin Türkiye'de yayınlanmayacağını duyurdu.

Ebubekir Şahin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Famagusta” isimli yapımın, yakın tarihin barış ve kahramanlık destanı olan “Kıbrıs Çıkarması” aleyhindeki içeriği nedeniyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandığını hatırlattı.

Şahin, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada’ya huzur getirdiğinin altını çizerek, "Kahraman Türk askeri Kıbrıs’a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silinmiştir" ifadelerini kullandı.

Ebubekir Şahin, söz konusu yapımın, sadece daha önce yayınlandığı ülke olan Yunanistan'da Netflix kataloğuna gireceğini, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacağını duyurdu.