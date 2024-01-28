Rum Avcılık Dairesi başkanının istifa ya da görevden alınmasını talep eden avcılar dün saat 14.00’te Larnaka’daki Rizoelia dönel kavşağını trafiğe kapattı. Sorunlarının 1 Şubat’a kadar çözülmemesi halinde “seslerini duyurmak için her noktada eylem yapacakları” uyarısında bulundular.

Alithia’nın “Avcılardan Başkanlığa Muhtıra” başlıklı haberine göre, Aktif Vatandaşlar-Kıbrıslı Birleşik Avcılar Hareketi” Başkanı Nikolas Prodromu dünkü protesto eyleminin çeşitli avcılık, çevre ve balıkçılık konularıyla ilgili sorunlar yüzünden gerçekleştirildiğini söyledi.

Perşembe günü ve dün Rum Başkanlık Sarayı ile irtibata geçtiklerini söyleyen Prodromu, uzun süredir Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, siyasi parti başkanları ve kurum yetkililerinin önüne koydukları taleplerinin uygulanması için 1 Şubat itibarıyla Saray ile yapısal diyalog sürecine girdiklerini anlattı. Prodromu, bazı ezeli taleplerinin 1 Şubat itibarıyla yerine getirilmeye başlanmaması halinde avcılık camiasının sesini duyurmak ve meşgul olduğu temel sorunların çözülmesini sağlamak için her noktada eylem yapacakları uyarısında bulundu.