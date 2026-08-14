Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) genç istihdamına ilişkin araştırması, dünya genelinde yeni bir kriz yaşandığını ortaya koyarken, Güney Kıbrıs’ta gençlerin daha iyi iş ve maaş için yurtdışına yöneldiği belirtildi.

Politis gazetesine konuşan PEO Kıbrıs Çalışma Enstitüsü Müdürü Pavlos Kalosinatos, 15-24 yaş grubundaki genç işsizliğinin 2013’te yüzde 39’dan 2024’te yüzde 13’e gerilediğini, ancak bu düşüşün istihdam artışından kaynaklanmadığını söyledi.

Kalosinatos, gençlerin nüfus içindeki oranının 2013’te yüzde 15,6’dan 2025’te yüzde 9,2’ye gerilediğine dikkat çekerek, bu hızlı daralmanın en mantıklı açıklamasının gençlerin yurtdışına göç etmesi olduğunu ifade etti.