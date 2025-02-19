Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun dünkü göçmenler komitesi toplantısında KKTC’de ikamet eden ve “mahsurlar” olarak adlandırılan, aynı zamanda KKTC’ye yeniden yerleşen çiftçilerin desteklenmesiyle ilgili yeni çerçeveyi ortaya koyduğu ifade edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Panayotu açıklamasında, söz konusu çerçeveye göre mevcut çiftçiler (725 bin euro) ve yeni çiftçilere (225 bin euro) genel olarak verilen desteğin 950 bin euroya ulaşması için birleştirildiğini ve hak sahibi çiftçilerin son üç yılda (2022-2024) aldıkları ödeneklerin ortalamasını alacağını sözlerine ekledi.