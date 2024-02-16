Rum Meclisi Denetleme Komitesinin dün kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen toplantısında, sıvılaştırılmış doğal gazın Vasiliko’ya getirilmesinde yaşanan büyük gecikme konusunun ele alındığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Meclisi Denetleme Komitesi toplantısı çerçevesinde yaşanan tartışmalara geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete haberi “LNG Fiyaskosu İçin Onlardan Günah Gitti-Vasiliko Terminalinde Beş Yılda Yarım Proje Bile Yapılmadı-Ümit Var, Doğal Gaz Göz Ardı Ediliyor” başlıklarıyla gerek manşetten gerekse iç sayfadan yer verdi.

Habere göre, AKEL Milletvekili İrini Haralambidu, kapalı kapılar ardındaki toplantıda söylenenler konusunda duyduğu kızgınlığı dile getirirken, “ne ve nasıl ortaya çıkacağını görme ümidiyle yaşadıklarını” ifade etti.

Gazete, Haralambidu’nun söylediklerinin çok isabetli olduğunu çünkü ne hükümetin, ne de Rum Doğal Gaz Altyapı Şirketi “ETİFA’”nın, Vasiliko’daki çalışmaların ne zaman başlayıp, ileriye götürüleceğini, ne zaman tamamlanacağını ve FSRU terminalinin Rum Yönetimi’nin himayesine ne zaman teslim edileceğini bilmediğini yazdı. Gazete hükümet ile taşeron şirket arasında direk iletişim kanalının bulunmadığının da görüldüğünü, bir aydan fazladır çalışmaların durduğunu belitti.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun dün masaya “ya Çin şirketi CPP ile müzakereler çerçevesinde uzlaşıcı bir çözüm bulunacak ve taşeron şirketin 2024 sonu veya 2025 ortasında çalışmanın tamamlanmasını ileriye götürecek, ya da hükümet cesur bir karar alarak kadife ayrılık konusunda karar verecek” yönünde iki seçenek sunduğunu belirten gazete tabi bunların zaman ve maliyetine ilişin ayrıntıların bilinmediğini yazdı.

Gazete, eski enerji bakanları Yorgos Lakkotripis ile Natasa Pilidu’nun da toplantıya katılarak, görüşlerini ortaya koyduklarını belirtti.

Öte yandan, Politis gazetesiyle ilgili haberinde “Kıbrıs Cumhuriyeti, Vasiliko ile İlgili Maliyet ve Kazancı Tartarak, İki Senaryo İnceliyor-Terminal Diplomatik Kaygılara Neden Oluyor” başlıklarını kullandı.

Rum Yönetimi’nin Vasiliko’da sıvılaştırılmış doğal gaz alma ve yeniden gazlaştırma terminalinin inşaatını üstlenen Çin konsorsiyumuyla olan anlaşmanın geleceğine ilişkin senaryolar üzerine çalıştığını belirten gazete, Rum Yönetimi ve Çin konsorsiyumu arasındaki iş birliğinin geleceğinin dönüm noktasında bulunduğunu ve hükümetin ileriki günlerde bu konuda karar vermesinin de beklendiğini yazdı.

Habere göre, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu amacın elektrik üretimine doğal gazın dahil edilmesi için terminalin tamamlanması olduğunu ifade etti.

"Hükümetin, 'Çin faktörünün' göz önünde bulundurup bulundurmadığı; ayrıca 'Çin rahatsızlığına' ilişkin bilgilerin doğru olup olmadığını" yorumlamasının istenmesi üzerine Papanastasiu gazeteye yaptığı açıklamada, piyasa ile ilgili fobilerin söz konusu olduğunu ancak “Çin faktörü” ile çalışmayı finanse eden AB faktörünün de göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Gazete haberinde Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nde dün kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen toplantıya da yer verirken toplantı kapsamında Çin konsorsiyumunun, Rum Yönetimi’nden çalışmalar için ekstra 200 milyon Euro talep ederek tahkim mahkemesine başvurması konusunun da ele alındığını yazdı.

Habere göre, komite ayrıca Hukuk Dairesi, ETİFA, DEFA, Enerji Bakanlığı ve Sayıştaydan, Çin konsorsiyum ile anlaşmaya yol açan sürece ilişkin manzaranın netleşmesi için belge talebinde bulundu.