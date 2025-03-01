Rum öğrencilerin elektronik sigara ve nargile kullanımında Avrupa’da çok üst sıralarda bulunduğu, bu ürünleri günlük kullandığını söyleyen Rum öğrencilerin oranının yüzde 4,6 olduğunu, bu oranla yüzde 3,1 olan Avrupa ortalamasını aştığına dikkat çekildi.

Haravgi gazetesinin web sitesi Diyalogos’un haberine göre bu oranlar, Rum Bağımlılıklarla Mücadele İdaresi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) sigara denetlemeyle ilgili Çerçeve Sözleşmesi’nin (FCTC) 20’nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı PanAvrupa Araştırması’nda (ESPAD) ortaya çıktı.

Bağımlılıkla Mücadele İdaresi Güney Kıbrıs’ta 4 yılda bir 15-65 yaş aralığındaki genel nüfus araştırmasında sigaraya başlama yaşının 18’de sabit kaldığını, sigara içen her 10 kişiden 4’ünün (yüzde 38) son ay içerisinde elektronik sigara kullandığını ve 2019’a göre son aylarda elektronik sigara deneyen sigara içicilerinin oranında önemli artış görüldüğünü (yüzde 21’e yüzde 57) açıkladı.