Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas “EBOS, ECLIPTIC DEFENCE & SPACE, CYRIC ve CELLOCK” isimli yerli savunma sanayii şirketlerinin tesis ve altyapılarını denetledi.

Alithia’nın haberine göre Rum Savunma Bakanlığı açıklamasında ziyaretlerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın yerli savunma sanayiini destekleme ve geliştirme kararları çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada Palmas'ın adı geçen şirketlerin sahip olduğu teknik bilgi, üretim kabiliyeti ve karşılaştığı zorluklar hakkında bilgi aldığı da kaydedildi.

Açıklamada Rum Savunma Bakanlığı’nın, Sanayi İş Birliğinin Kurumsallaştırılması çerçevesinde, kendi kendine yeter hale getirmek ve Avrupa savunma sistemleri üretim zincirinde yer almak için sektörü fiilen güçlendirmek istediği belirtildi.

Gazete Palmas’ın yerel savunma sanayii şirketlerine ziyaretlerini önümüzdeki günlerde sürdüreceği bilgisini de verdi.