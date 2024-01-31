BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün bugün sona eren görev süresini 31 Ocak 2025’e kadar uzatan kararı dün oy birliğiyle onaylaması, Güney Kıbrıs'ta memnuniyetle karşılandı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın 2723 sayılı kararın Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi tarafından oy birliğiyle benimsenmesinden memnuniyet belirttiğini yazdı.

Habere göre bakanlıktan yapılan açıklamada bu kararla, Kıbrıs’la ilgili daha önceki bütün kararların yeniden teyit edildiği, iki bölgeli iki toplumlu ve siyasi eşitliğe sahip bir federasyon zemininde sürdürülebilir, kapsamlı ve adil bir çözüm bulunmasının öneminin hatırlatıldığı kaydedildi.

Bakanlık, Güvenlik Konseyi’nin, bu çerçevede, BM Genel Sekreteri’nin BM himayesinde karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulma çabasına sürekli taahhüdüne tam desteğini yineleyerek, kendisi adına İyi Niyet Misyonu’nu üstlenecek kişisel temsilci atamasını selamladığını ekledi.

Haberde Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün daha önce yılda iki kez (altı ayda bir) uzatılan görev süresinin 2023’ten beridir yılda bir uzatılmakta olduğu da hatırlatıldı.