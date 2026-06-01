Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Astana’daki ilk Rum büyükelçiliğinin açılışını yapmak ve temaslarda bulunmak üzere yarın Kazakistan’a gideceği haber verildi.

Hristodulidis’in Kazakistan’ı ziyaret eden ilk Rum yönetimi başkanı olacağına dikkat çeken Fileleftheros, haberi “Türk Planlarına Kama…Hristodulidis’in Geniş Boyutlu Ziyareti…Kıbrıs’ın Diplomatik İzi Genişliyor... Türkiye’nin Tek Başına Oynadığı Bölgede Yükseliş” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Hristodulidis’in 2-4 Haziran’daki Kazakistan ziyaretinin “geniş siyasi ve diplomatik öneme sahip olduğunu” savunan gazete, bu ziyaretin “Ankara’nın Türk Devletler Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerle, KKTC’nin siyasi açıdan yükseltilmesine yönelik planlarına giren kama niteliğinde olduğu” yorumunu yaptı. Rum büyükelçiliğinin de “Türkiye’nin TDT içerisindeki konumunu, KKTC’nin siyasi açıdan yükseltilmesi ve tanınması yönünde kullandığı bir dönemde açılmakta olduğunu” ekledi.

Gazete, yarınki ziyareti “büyük bir siyasi ağırlıkta ve çok yüksek stratejik değerde yatırım” olarak niteledi; Güney Kıbrıs’ın Kazakistan ile güçlü kurumsal iş birliği çerçevesi oluşturmak istediğini belirtti.

-“KKTC ile ‘daralan ve katı bir çerçevede etkileşim”

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı’nın kısa süre önce Güney Kıbrıs’taki Kazakistan Büyükelçiliği'nin açılışı için yaptığı ziyarette Kıbrıs sorunuyla ilgili konuları Rum tarafının kabul edebileceği şekilde istişare ettiğini belirten gazete, Rum tarafının Kazakistan-Türkiye stratejik ilişkilerini kabul etmekle birlikte Kazakistan’ın KKTC ile daralan ve katı bir çerçevede etkileşimi olduğunu da teslim ettiğini ekledi.

Haberde, 2025 yılından bu yana Kazakistan’daki Rum yatırımlarının 4 milyar dolara, Güney Kıbrıs’taki Kazakistan yatırımlarının ise 1,8 milyar dolara ulaştığı ifade edildi. Ayrıca 320’den fazla Rum şirketinin Kazakistan’da faaliyet gösterdiği, Güney Kıbrıs’ta da çeşitli Kazak şirketlerinin bulunduğu belirtildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ı Avrupa Birliği piyasalarına açılan güvenilir bir kapı, Kazakistan’ı ise Orta Asya’da bölgesel ekonomik kavşak rolünü güçlendiren bir ülke olarak niteledi.

Haberde, yatırım fonları, yenilenebilir enerji ve altyapı projeleri ile Astana Uluslararası Finans Merkezi (Astana International Financial Centre) arasındaki iş birliği olanaklarının öne çıktığı ifade edildi. Ayrıca Larnaka-Astana ve Larnaka-Almatı arasında başlatılan direkt uçuşların ekonomik, turistik ve yatırım faaliyetlerini artırmasının beklendiği kaydedildi.

-“Hristodulidis ilk direkt uçuşla Astana’ya gidecek”

Ziyaretle ilgili Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Hristodulidis’in 2-4 Haziran döneminde gerçekleştireceği ziyaretle Güney Kıbrıs ile Kazakistan arasındaki ilk direkt uçuşların da başlayacağına dikkat çekildi.

Hristodulidis’e ziyaretinde Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Mihalis Damianos, Başkanlık Müsteşarı İrini Piki, Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Nikodimos Damianu, Başkanlık Diplomatik Büro Şefi Doros Venezis, Sözcü Vekili Yannis Andoniu ile diğer bürokratların eşlik edeceği kaydedildi.

-“Tokayev Hristodulidis’e ‘dostluk nişanı’ verecek”

Hristodulidis ve beraberindeki heyet, 2 Haziran’da Astana’ya gidecek.

Hristodulidis, 3 Haziran’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşecek. Görüşmenin ardından heyetler arası temaslar gerçekleştirilecek.

Program kapsamında Tokayev’in, Hristodulidis’e Kazakistan’ın devlet nişanı olan “Dostluk Nişanı”nı takdim edeceği belirtildi.

-“Mutabakat zaptları imzalanacak”

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Hristodulidis’in huzurunda yüksek eğitim ve araştırma, kültür, spor, teknolojik bilişim ve iletişim, siber güvenlik ile e-devlet alanlarında mutabakat muhtıraları imzalanacak. Ayrıca Rum ve Kazak ticaret odaları arasında da bir mutabakat zaptına imza konulacak. İmza töreninin ardından iki lider basına açıklamalarda bulunacak. Daha sonra Tokayev’in, Hristodulidis onuruna resmi yemek vereceği bildirildi. Hristodulidis’in aynı gün akşam saatlerinde Astana Uluslararası Ekonomi Merkezi’nde düzenlenecek “Kıbrıs-Kazakistan İş Forumu”nda kısa bir konuşma yapacağı, ardından Astana Uluslararası Ekonomi Merkezi ile Uluslararası Yapay Zeka Merkezi Alem A.I.’i ziyaret edeceği kaydedildi. -“Büyükelçilik açılışında Koşerbayev de hazır bulunacak”

Hristodulidis aynı gün geç saatlerde de Astana’daki ilk Rum büyükelçiliğini açacak. Açılışa, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev de katılacak. Hristodulidis ve beraberindeki heyet 4 Haziran Perşembe günü Güney Kıbrıs’a dönecek.

Alithia haberi “Başkan Kazakistan’a Resmi Ziyarette Bulunacak… Bakanlar Kurulu Üyeleri ve Yatırım Heyeti Eşlik Edecek… Mutabakat Zaptları İmzalanacak” başlığıyla aktardı.