Güney Kıbrıs’ta Rum tuğla üreticisi şirketlerin KKTC'den yapılan tuğla ihracatına karşı "eşit muamele hakları ihlal ediyor" gerekçesiyle açtıkları dava, Kaza Mahkemesi’nin ardından Yüksek Mahkeme’de de reddedildi. Yüksek Mahkeme, Rum yönetiminin birbirinden farklı muamele ettiği iki eşit kategori bulunmadığına hükmederek, bir alt mahkemenin kararını onayladı. KKTC'den Güney Kıbrıs'a Mayıs 2009’a kadar toplam 95 bin euro değerinde tuğla ihraç edildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum tuğla üreticisi şirketler, KKTC’de üretilen tuğlaların "denetlenmeden ithal edilip, satışına izin verilerek eşit muamele hakları ihlal edildiği" gerekçesiyle Rum yönetimi aleyhine dava açmıştı. Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi ise, Rum makamlarının, Yeşil Hat’tan geçen emtianın Avrupa Komisyonu’nun sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi koruma ve sahte/taklit ve korsan emtia girişini yasaklama kurallarına uygunluğunu denetlediği gerekçesiyle dava başvurusunu reddetmişti.

7 Rum şirketinden 5’inin Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin bu kararını temyiz için başvurusu üzerine Rum Yüksek Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Rum Başsavcılığı KKTC’de üretilen emtianın, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında olduğu görüşünü vermişti. Mahkemede ayrıca Rum yönetiminin yetkisinin, KKTC’de bulunan üretim yerlerini değil, ürün/emtiayı denetlemek olduğu görüşü de ortaya konmuştu.

Rum İçişleri Bakanlığı inşaat mühendisi de Rum yönetiminin KKTC menşeli yapı ürünlerinde etkin denetim uygulanmadığını ancak bu ürünler için uygulanan belirli gözetim prosedürleri olduğu ve ürünlerin ya imalat yerinde, ya da belgelere dayalı, ya da her ikisi birden denetlendiğini söylemişti.

Rum Yüksek Mahkemesi, Rum yönetiminin eşit muamele hakkını ihlal ettiği şeklinde algılanamayacağına, KKTC’de tuğla üretimi yapan tesislerin, Rum yönetimi tarafından denetlenemeyeceğinin tartışmasız olduğuna ve dolayısıyla ortada, Rum yönetiminin birbirinden farklı muamele ettiği iki eşit kategori bulunmadığına hükmetti.