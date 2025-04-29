Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Rüya” adlı çocuk oyunu, Devlet Tiyatroları Ankara 20. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’nde sahnelendi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre oyun, Ankara’da dört temsil yaparak 3 bin seyirciye ulaştı.

Çocuk oyunu temsillerinin yanı sıra Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, yönetici Mavişe Pınar Uysal, Rüya oyununun yönetmeni Nergül Tuncay Fellahoğlu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Cem Aykut ve diğer yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı, Genel Müdür Yardımcısı - Başrejisör Sükun Işıtan’ı ve Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer’i makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde kurumlar arası iş birliği konuları görüşüldü. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, böylesine güzel bir festivalde bulunmaktan ve yeni sezondaki ortak projeler için mutluluk duyduğunu belirtti.