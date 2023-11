Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Karadeniz halkını aynı çatı altında toplamayı başaran ve hatta Karadenizli olmayan çok sayıda insanın da gönül verdiği Karadeniz Kültür Derneği, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. İskele Belediyesi’nin her özel, KKTC’nin de her önemli gününde bünyesinde bulundurduğu Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ile Karadeniz müziğini ve ritmini Kıbrıs Türk halkıyla buluşturan Karadeniz Kültür Derneği, kendilerine her zaman destek olan, maddi ve manevi her türlü katkıda bulunan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

CİVELEK, KATKILARINDAN DOLAYI BAŞKAN SADIKOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek ile Karadeniz Kültür Derneği İskele Şubesi Başkanı, aynı zamanda Karadeniz Kültür Derneği Kuzey Yıldızları Horon Ekibi sorumlusu Ahmet Delibaş ve dernek yönetim kurulu üyesi Ali Kırmızıyüz, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Makamında ziyaret ettikleri Başkan Sadıkoğlu’na, derneklerinin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Murat Civelek, hem derneklerine hem de Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ’ne vermiş olduğu destek, göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.

SADIKOĞLU: “KARADENİZ KÜLTÜRÜ, İSKELE’MİZİN EN ÖZEL YAPI TAŞLARINDAN”

Yarım asır önce Kuzey’ den Kuzey’e adamızda başlayan dostluk, birliktelik ve de kardeşlik her geçen gün daha da büyüyor, bizleri daha da birbirimize bağlıyor diyerek konuşmasına başlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Karadeniz kültürünün, İskele’nin en özel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Kardeşliğin her geçen gün daha da büyüdüğünü söyleyen Başkan Sadıkoğlu, Sıcakkanlı, cana yakın ve misafirperver olan Karadeniz insanı ile aynı havayı solumaktan mutluluk duyduklarını da ifade etti. Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini de sunan Başkan Sadıkoğlu, derneğe ve horon ekibine ellerinden geldiğince destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Karadeniz Kültür Derneği bünyesinde yer alan ve sahne aldıkları her bir etkinlikte kendisini heyecanlandıran Kuzey’in Yıldızları Horon Ekibi’ni de tebrik eden Başkan Sadıkoğlu, Karadeniz Kültür Derneği İskele Şubesi Başkanı, aynı zamanda Karadeniz Kültür Derneği Kuzey Yıldızları Horon Ekibi sorumlusu Ahmet Delibaş’a da özverilerinden dolayı teşekkürlerini sundu.