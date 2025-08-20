İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi marangoz atölyesinin çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirterek, “Kendi öz kaynaklarımızla üretim yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, marangoz atölyesinin sadece mobilya üretmediğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, atölyenin toplumsal ihtiyaçlara doğrudan ve hızlı çözümler sunduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, Şamil Şamiloğulları’nın öncülüğünde çalışan marangoz atölyesi, gelen taleplere hızlı şekilde yanıt veriyor. Üretimlerini belediye bünyesinde yürüten ekip, İskele Belediyesi’nin tüm marangoz işlerini kendi içinde çözüyor ve okullardan kamu kurumlarına, sahilden kırsal yerleşim yerlerine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.