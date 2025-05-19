Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyLa mesaj yayımladı.

Dinçyürek, “Türk milletinin kaderini değiştiren ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu anlamlı gün, sadece bir kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberlik ruhunun yeniden doğduğu bir gündür.” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kutlu günü gençliğe armağan etmesinin, onun gençlere ve geleceğe duyduğu güvenin en açık göstergesi olduğuna işaret eden Dinçyürek, şöyle devam etti:

“Gençlik, milletimizin yarınlara güvenle yürümesinin teminatıdır. Vatanına ve milletine bağlı, tarihini ve kültürünü iyi bilen, sorumluluk sahibi bir gençliğin yetişmesi bizlerin en asli görevlerinden biridir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; geleceğimizin mimarı olan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”