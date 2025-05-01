Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, TEKNOFEST’in Kıbrıs Türk gençliği için bilim ve teknoloji alanında önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, halkı, aileleri ve çocukları festivale katılmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, eşiyle birlikte TEKNOFEST alanını ziyaret ederek etkinlik öncesi hazırlıkları ve Sağlık Bakanlığının alanda aldığı tedbirleri inceledi.

Dinçyürek, bu önemli organizasyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşınmasına vesile olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine teşekkür etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Dinçyürek, “TEKNOFEST havacılık, uzay ve teknoloji alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biridir. Böylesine kapsamlı ve prestijli bir etkinliğin adamızda düzenlenmesi, Kıbrıs Türk halkı için büyük bir gurur ve avantajdır. Bu büyük organizasyonu ülkemize kazandıran başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST’in Kıbrıs Türk gençliği için bilim ve teknoloji alanında önemli fırsatlar sunduğunu belirten Dinçyürek, halkı, aileleri ve çocukları festivale katılmaya davet etti.