Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Uluslararası Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKON) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Sağlık Turizmi ve Yatırımları Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Dinçyürek, görüşmede yaptığı konuşmada, diyaloğun önemine dikkat çekerek, “Ülkemizde yapılan her alandaki yatırım, ülkemizin tanıtımına ve ekonomisine değer katmaktadır. Genel anlamda sağlık, özelde ise sağlık turizmi bizim için büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Ülkede sağlık turizmi alanında önemli gelişmeler yaşandığını belirten Dinçyürek, ülkemizde mevcut sağlık turizmindeki uygulamalarının yanı sıra alternatif sağlık turizmi yatırımlarının da hizmete dönüştüğünü ve bu alanda birçok projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Dinçyürek, ülkenin iklimi, coğrafyası ve tarihiyle önemli bir çekim merkezi olabilecek güçlü fırsatlara sahip olduğunu vurgulayarak, sağlık alanındaki gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SATKON Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy da görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs’ın sağlık turizmi alanındaki potansiyelini önemsediklerini ve iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Toplantıda yer alan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan da, ülkede turizm modellerinin çeşitlendiğini, sağlık ve turizmin birlikte geliştiğini belirtti.

Hükümetin sağlık turizminin gelişimini desteklediğini söyleyen Savaşan; Başbakan, Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı’nın bu alanda verdiği desteğin ülke için önemli bir fırsat yarattığını vurguladı.