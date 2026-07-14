Sağlık Bakanlığı, son bir ayda hastanelere herhangi bir HIV pozitif vakası bildirilmediğini veya bu yönde bir tespit yapılmadığı açıkladı.

Son günlerde sosyal medyada, ülkenin batı bölgelerinde HIV pozitif olduğu iddia edilen kişilere ait isim listeleri ve haberler dolaştığına işaret edilen açıklamada, “Bu haberler gerçeği yansıtmıyor” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir ayda Sağlık Bakanlığı'na veya hastanelerin ilgili birimlerine bu iddiaları doğrulayacak herhangi bir HIV pozitif vaka bildirimi yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, hastanelerin ilgili birimlerinde HIV pozitif tespiti de yapılmadığı vurgulandı.