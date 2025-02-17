Sağlık çalışanlarına, afet planı hazırlanmasına yönelik eğitim veriliyor.

“Hastane ve Afet Acil Durum Planı” (HAP) hazırlanma eğitimi, KKTC Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Dairesi iş birliğinde gerçekleşiyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugünkü eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar ve Türkiye Cumhuriyeti Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Dr. Murat Genç, afet ya da acil durumda hastanelerin güçlü bir organizasyona sahip olmasının önemine dikkat çekti.

- Oygar

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, ülkenin coğrafi konumu nedeniyle afet riskine açık olunduğunu belirterek bu tür eğitimlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

2023 depremine ve kayıplara işaret eden, bu tür planlamaların öneminin daha da arttığını söyleyen Oygar, "Sağlık Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz.” dedi.

Deren Oygar, 6 Şubat depreminden sonra Sağlık Bakanlığı’na bağlı mevcut binaların depreme dayanıklılığını belirlemek amacıyla bir program kapsamında denetimlere başladıklarını, sürecin devam ettiğini söyledi.

Oygar, şöyle devam etti:

“Tüm ülke genelinde yapılacak afet planlamaları kapsamında, Sağlık Bakanlığı olarak Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ni kurma çalışmalarına başladık. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından verilen eğitimlerin ardından Kıbrıs Türk Medikal Arama Kurtarma Ekibi oluşturulmuştur.”

Oygar, bugün de hastane afet planlarını oluşturmak için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Dairesi’ne bağlı uzman kişilerden oluşan bir ekiple birlikte çalışmaya başladıklarını belirtti.

Deren Oygar, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen uzman ekiple ülkedeki sağlık çalışanlarından oluşan eğitimcileri yetiştirerek, hastanelerde uygulanacak afet kılavuzlarının hazırlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

-Genç

Türkiye Cumhuriyeti Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Dr. Murat Genç ise hastane afet ve acil durum planlarının hayati önem taşıdığını belirtti.

"Herhangi bir afet ya da acil durumda, hastanelerin güçlü bir organizasyon yapısına sahip olması kritik önem taşıyor” diyen Genç, şöyle devam etti:

“Hastaneler, kendi içlerinde sağlam bir planlama yaparsa, ulusal düzeyde bir afette koordinasyon çok daha verimli hale gelir. Bu planlar, küçük çaplı bir yangından geniş kapsamlı bir afete kadar her durumda titizlikle uygulanmalıdır.”