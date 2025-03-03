Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S. ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G., bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İki tanığın dinlendiği ve toplam 24 emarenin sunulduğu ilk tahkikat duruşmasında karar, yarın açıklanacak.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Uğur huzurunda gerçekleşen bugünkü duruşmada, iddia makamı adına mahkemede Savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki ile Mustafa Uluğ hazır bulundu.

- İkinci tanık dinlendi

Bugünkü duruşmada iddia makamının ikinci tanığı olan KSTU Kurucu Şirket Sekreteri ve Direktör Vekili Mehmet Altuntaş dinlendi.

Savcı Damla Güçlü, mahkemede tanığa bazı sorular yöneltti.

Tanık Altuntaş, 2023’ün sonuna doğru bazı duyumlar ve ihbarlar aldıklarını belirterek, “Yargısız infaz yapmamak adına üniversite kurucumuzun belirlediği bir ekiple idari ve akademik bazı incelemelerde bulunduk. Bunu da kurucumuz Ece Uysal’dan aldığım resmi vekaletnameyle yaptım.” dedi.

Altuntaş, sanık M.B.S’nin adı ve kimlik numarasıyla ilk öğrenci kayıt tarihine baktıklarında 18 Ocak 2023’te öğrenci kaydını gerçekleştirdiğini, yanlış bir tespit olmaması adına yaptıkları farklı kontrollerle de başka bir kayıt tarihine ulaşamadıklarını belirtti.

“Dikkatimizi çeken nokta ise mezuniyetin 10 Mayıs 2023’te yapılmasıydı. Yani aynı dönemde hem kayıt hem de mezuniyet vardı.” ifadesini kullanan Altuntaş, transkriptte yaptıkları incelemede 2021-2022 Akademik Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde derslerin alındığının, 2022-2023 Akademik Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ise tez çalışmasının yapıldığının görülmekte olduğunu kaydetti.

Tanık Mehmet Altuntaş, “Bu belgeye göre öğrenci kayıt tarihi 11 Eylül 2021 olarak görülüyor. Ancak öğrencinin üniversiteye kaydı 18 Ocak 2023’te yapılmıştır. LOG kayıtlarından, öğrenci bilgi sistemi verilerinden ve transkriptten anlaşılacağı üzere yapılan incelemelerde 18 Ocak ile 10 Mayıs 2023 tarihleri arasında sistem üzerinden önceki dönemlere ders ve başarı notu aktarıldığı, geriye dönük işlem yapıldığı görülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Sanığın 2021-2022 Güz ve Bahar döneminde aldığı derslere değinen tanık Altuntaş, “Bu dersleri gerçekten alıp almadığına dair yaptığımız kontrollerde ise, ilk olarak dersin notunun o dönemde dersi veren öğretim üyesi tarafından girilip girilmediğini kontrol ettik. Burada notların öğretim elemanları tarafından girilmediği bilgisine ulaştık. Bunu teyit etmek için dersin öğretim üyesine not girişini kendisinin yapıp yapmadığını sorduğumuzda da böyle bir not girişi yapmadığını beyan etti. Aynı teyit işlemlerini Mali Şube'ye bağlı polisler de yaptı.” diye konuştu.

Bir yüksek lisans öğrencisinin eğitim süreçleriyle ilgili olarak her üniversitenin bir lisansüstü eğitim-öğretim mevzuatının olduğunu kaydeden Altuntaş, KSTU’nun yönetmeliğiyle ilgili bilgiler de aktardı

Altuntaş, yaptıkları incelemelerde tez savunması için en az bir başka üniversiteden olmak kaydıyla üç öğretim üyesinden oluşan bir jürinin belirlenmediği, enstitü müdürlüğü ile öğrenci işleri arşivinde bir tez kopyası ve sistemde herhangi bir danışman atamasının olmadığı bilgisine ulaştıklarını belirtti.

Bir belgeyi kontrol etmesi için Polis Müdürlüğü tarafından arandığını ifade eden tanık Mehmet Altuntaş, daha önceden başka bir üniversitenin yüksek lisans programında alınan dersleri gösteren bir transkripti incelediğini söyledi.

Altuntaş, üniversite mevzuatına göre derslerin 5 yıldan daha uzun zaman önce alınmasından dolayı muafiyet işleminin yapılamayacağını söyledi.

Tanık Altuntaş, öğrenci bilgi sistemi kayıtları incelendiğinde öğrencinin üniversiteye yatay geçiş yoluyla gelmediğinin görüldüğünü ifade etti.

Savcının, “Öğrencinin jüri önünde sunum yaptığına dair kayıt var mı?” sorusu üzerine tanık Altuntaş, ne çevrimiçi ne de fiziki kayda rastladıklarını söyledi.

Savcının sorularına yanıt veren tanık Altuntaş “Bir öğrenci üç kopya tez verir. Biri danışmanda, biri enstitüde biri de öğrenci arşivinde bulunur. Üçünde de tez örneğine ulaşamadık.” şeklinde konuştu.

Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, başka tanıkları olmayacağını belirterek, davanın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesini talep etti.

- Avukatlar

Sanık avukatları Doğa Zeki ile Mustafa Uluğ, davanın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine itirazlarının olmadığını belirtti.

Sanık S.G’nin avukatı Doğa Zeki, yargılama sürecinde ciddi sıkıntılarının olduğunu ve her dosyanın bir ya da bir buçuk ay sürdüğünü kaydetti.

Davalarının tümünün ağır cezaya havale edilmesini talep eden avukat Zeki, bir an önce yargılamanın başlaması gerektiğini ifade etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıç Gülay Uğur ise, ilk tahkikat duruşmasında kararın yarın açıklanacağını bildirdi.