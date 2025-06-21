Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde sahilde İnsansız Hava Aracı bulundu.

Sakarya'da Karasu Halk Plajı 28. Kule önlerinde İHA olduğu yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Sahile gelen emniyet personeli tarafından alınan İHA, Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.

Menşei belli olmadığı belirtilen İHA'nın, Su Altı Savunma ekipleri tarafından detaylı inceleneceği ve emniyetli alanda muhafaza altına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: NTV