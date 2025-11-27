Salamis Bay Conti Resort Hotel, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan “Orange the World – Kadına Şiddete Hayır” kampanyasına anlamlı katkı sağladı. Otelin giriş bölümü, kampanyanın simgesi olan turuncu ışıklarla aydınlatılarak, şiddete karşı dayanışma mesajı verildi.

Mağusa Othello İnner Wheel kulübü adına 2025 2026 dönem başkanı Arzu Özcenk tarafından yürütülen farkındalık çalışması kapsamında yapılan bu ışıklandırma, kampanyaya güç katan önemli bir destek olarak değerlendirildi. Kulüp, Salamis Bay Conti Otel Genel Müdürü Süleyman Kansu ve GM Asistanı Şebnem Şafak’a gösterdikleri iş birliği ve duyarlılık için teşekkürlerini iletti.

Otelde sergilenen turuncu ışıklandırma, hem misafirlerin hem de bölge halkının dikkatini çekerek kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Salamis Bay Conti yönetimi, sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamayı ve toplumda farkındalık uyandıran etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.