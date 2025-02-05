Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekleri anmak ve anılarını yaşatmak amacıyla 8 Şubat Cumartesi günü Doğancı Emek Stadyumu’nda futbol turnuvası düzenlenecek.

Türkiye’deki Özel Murat Eğitim Kurumları Yöneticisi ve Çerkezgücü Spor Kulübü Başkanı Murat Şafak Gündüz imzasıyla yapılan açıklamaya göre, Doğancı Spor Kulübü ile ortak düzenlenecek turnuva saat 11.00’de başlayacak.

Turnuvaya KKTC’den Baf Ülkü Yurdu, Lefke, Yalova, Binatlı ve Doğancı takımlarının altyapı yaş kategorileri ile Türkiye’deki Çerkezgücü Spor Kulübü’nden 30 sporcu katılacak.

Yarın Türkiye’den KKTC’ye gelecek heyet, cuma günü Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret edecek. Ziyarette, bir yıl boyunca Türkiye’de, Şampiyon Melekleri anma etkinliklerinde dereceye giren anı mektupları ile resimler Dernek yetkililerine takdim edilecek.