Sanatçı Bora Gencer ve ekibi, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret etti

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Müsteşarı Serhan Aktunç ile görüşen Ünlü Sanatçı Bora Gencer, 2025 yılına yönelik projeleri olgunlaştırmak amacıyla Bakanlığa bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Bora Gencer Zaimağaoğlu’nu ziyaretinde, geçmişte Kıbrıs’a çok sık gelerek Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ziyaret ettiğini ve Kıbrıs insanını çok sevdiğini dile getirdi. Konuşmasında, adanın kültürel yönden çok zengin olduğunu ifade eden Gencer, Kültür Dairesi ile birlikte bu kültürel zenginliği taçlandıracak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

-Zaimağaoğlu

Bora Gencer ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti bildiren Zaimağaoğlu, ülkenin kültürel zenginliğinin Türkiye’de daha geniş kitlelere yansıtılmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Kültür Dairesi’nin her zaman yardıma hazır olduğunu vurguladı.