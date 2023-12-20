Kıbrıs Türk Sanayi Başkanı Ali Kamacıoğlu başkanlığındaki Oda Yönetim Kurulu üyeleri, “12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası” kapsamında Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’yi ziyaret etti.

Başkanı Ali Kamacıoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, yerli üretimin önemine değinerek, yerli ürünlerin tanıtımı ve daha çok kullanımında basının öneminin altını çizdi. Yerli üretimin tanıtımı konusunda basının lokomotif rol almasını hedeflediklerini aktaran Kamacıoğlu, basınla her türlü iş birliğine açık olduklarının altını çizdi.

Birinci Medya Kurumu’nun her daim sanayicinin yanında olan bir kuruluş olduğunun altını çizen Kamacıoğlu, ülkemiz ürünlerinin tanıtılması için destek talep etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Başkanı Ali Kamacıoğlu, sanayi sektöründe şuan 15 bin çalışan olduğuna vurgu yaparak, bu rakamın arttırılması gerektiğini kaydetti.

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI, ERTAN BİRİNCİ’Yİ ZİYARET ETTİ

BİRİNCİ: “SANAYİYİ DESTEKLEMEK, YARINLARI DESTEKLEMEKTİR”

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretlerinden dolayı Oda yönetimine teşekkür etti. 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan deprem felaketine değinen Ertan Birinci, yerli sanayicilerimizin deprem bölgelerine gönderdikleri kendi alınteri ve öz emeği olan ürünlerin ihtiyaçlılara şifa olduğunu hatırlattı.

Ülkemizin vatan oılarak benimsenmesi ve gençlerin kendi ülkelerinde kalmaları gerektiğine değinen Birinci, bunun yolunun sanayi sektörünü desteklemekten geçtiğini kaydetti