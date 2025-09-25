Kıbrıs Türk Sanayi Odası, yarın “Kıbrıs’ın Geleneksel İçkisi Zivaniyanın Yolculuğu” ismiyle “Zivaniya Festivali” düzenliyor.

Lefkoşa’da Büyük Han’da 19.00- 21.30 saatleri arasında yapılacak etkinlikte coğrafi tescil hakkı elde den üç firmaya “Coğrafi İşaret Ürün Sertifikası” takdim edilecek.

“Mey İçki Sanayi LTD”, “Cyprus Brewart LTD” ve “Sema İçkileri LTD” firmalarına tescil belgelerinin takdim edileceği etkinlikte, geçmişten bugüne zivaniyanın öyküsü anlatılacak ve konuyla ilgili kısa bir de film gösterilecek.