Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S. ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G., bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Uğur huzurunda gerçekleşen bugünkü duruşmada, iddia makamı adına mahkemede savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki ile Mustafa Asena ofisinden Mustafa Uluğ hazır bulundu.

Savcılığın ilk tanığı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, mahkemeye bugün de emare sunmaya devam etti.

Mahkeme, duruşmanın 28 Şubat Cuma günü devam etmesine emir verdi.