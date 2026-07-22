Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı Yusuf Tekinay ve beraberindeki heyetle Cumhuriyet Meclisi’nde bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, görüşmede konuşan Savaşan, UBP başbakanlığındaki hükümet döneminde yaklaşık 350 yasanın hayata geçirildiğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel hükümeti döneminde yapılan yatırımlara da işaret eden Savaşan, son dört yılda yeni Ercan Havalimanı’nın hizmete açıldığını, Lefke-Güzelyurt, Girne-Alsancak, Alsancak-Lapta, Çatalköy-Girne ve Lefkoşa Kuzey Çevre yollarının tamamlandığını, dört büyük hastane ile 10’dan fazla sağlık ocağının ülkeye kazandırıldığını, 30 yeni okulun yapıldığını, sosyal konut projeleri, tarımsal sulama yatırımları ve dijital altyapı projeleriyle “KKTC’nin son yıllardaki en kapsamlı yatırım hamlesinin” gerçekleştirildiğini söyledi.

İstihdam desteklerine de değinen Savaşan, aylık prim ve istihdam desteklerinin 350 milyon TL’ye çıkarılacağını, yaklaşık 80 bin çalışanın bu teşviklerden yararlanacağını ifade ederek, özel sektörde istihdam edilen engelli bireylere yüzde 50 maaş ve yüzde 100 prim desteği verileceğini kaydetti.

Savaşan, UBP’nin bu ay sonu düzenleyeceği “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güçlü, Egemen Geleceği İçin Vizyon ve Proje Çalıştayı” hakkında bilgi vererek, GİAD yönetimini çalıştaya davet etti.