Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Alaminyo Şehitleri için Değirmenlik Alaminyo Şehitler Anıtı’nda düzenlenen anma törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Öztürkler, 1967 ve 1974 yıllarında vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özgürce yaşanabiliyor ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC bayrakları bu topraklarda özgürce dalgalanabiliyorsa bunun şehitlerin fedakârlığı sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Dün 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını anımsatan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinin Mehmetçik ile Mücahidin omuz omuza yazdığı destanla taçlandığını ifade etti.

Konuşmasında Kıbrıs meselesinin tarihi sürecinin doğru bilinmesinin önemine dikkat çeken Öztürkler, özellikle yeniden hareketlenen müzakere süreçlerinde geçmişte yaşananların iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

1960 ve 1963 yıllarında yaşanan gelişmelerin doğru okunmasının önemine işaret eden Öztürkler, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bozan tarafın Rum tarafı olduğunu belirterek, Türk Başkan Yardımcısı’nın veto hakkını ortadan kaldırmak isteyenlerin Rum yönetimi olduğunu, Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırı ve katliamların da bu süreçte başladığını söyledi.

15 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Yunan darbesinin ve 20 Temmuz Barış Harekâtı’na giden sürecin de çok iyi bilinmesi gerektiğini dile getiren Öztürkler, bu tarihi gerçeklerin gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının Mehmetçikle birlikte verdiği mücadelenin, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü hakkını hak eden bir mücadele olduğunu vurgulayan Öztürkler, şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk halkı için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığı hiçbir zaman bir tartışma konusu değildir. Kıbrıs Türk halkı bu toprakların ev sahibidir ve ilelebet bu topraklarda yaşamaya devam edecektir. Ne özgürlüğümüz, ne eşitliğimiz, ne vatan sevgimiz ne de bu topraklardaki varlığımız tartışmaya açıktır. Bunların tamamını bizlere şehitlerimiz emanet etmiş, canları pahasına kazandırmıştır.”

Şehitlerin fedakârlıkları sayesinde bugünlere ulaşıldığını ifade eden Öztürkler, gelecek kuşakların da bu mücadeleyi ve şehitlerin bıraktığı mirası iyi öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Öztürkler, “Bu toprakları sevebilmek, koruyabilmek ve sonsuza kadar yaşatabilmek için şehitlerimizin ortaya koyduğu mücadeleye ve ruha her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Mekânları cennet olsun.” ifadelerini kullandı.