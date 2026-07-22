Hayvansever Zalihe Kaya, veteriner hekimlikte tomografi cihazı eksikliğine dikkat çekerek, yetkililere ve bağışçılara çağrıda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yıllardır bu eksikliğin hissedildiğini belirten Kaya, evcil hayvanların hastalandığında, düştüğünde ya da tümör ve kanser gibi ciddi hastalıklardan şüphelenildiğinde tomografi cihazına ihtiyaç duyulduğunu ancak böyle bir imkânın bulunmadığını ifade etti.

Bu eksiklik nedeniyle büyük çaresizlik yaşadıklarını dile getiren Kaya, iki hayvanını kaybettiğini belirterek, her hasta hayvanın başka merkezlere gönderilemediğini söyledi.

Erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Kaya, bir tomografi cihazının çok sayıda hayvanın yaşamına umut olacağını ifade etti.

Yetkililere, bağışçılara ve hayvanseverlere seslenen Kaya, veteriner hekimlikte kullanılacak tomografi cihazının bir lüks değil, temel bir ihtiyaç olduğunu belirterek, bu çağrının karşılık bulmasını istedi.