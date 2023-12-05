UBP Milletvekili, Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, “Kadınların siyasette eşit oranda temsil edilememesi önemli bir demokrasi sorunudur!” dedi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar alma süreçlerine yeterli oranda katılamaması ve siyasette eşit oranda temsil edilememesinin önemli bir demokrasi sorunu olduğunu vurgulayan UBP Milletvekili, Lefkoşa İlçe Başkanı

Ahmet Savaşan, demokrasinin temel unsurlarından olan eşit temsil ve katılımın kadınlar açısından yaşama geçirilememesinin, bir kadın erkek eşitsizliği sorunu olmasının ötesinde, önemli bir demokrasi sorunu olduğunu ifade etti.

Dünya Kadın Hakları günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Savaşan, kadınların geçmiş yıllara kıyasla eğitim, meslek seçimi, çalışma koşulları gibi birçok alanda daha iyi durumda olmalarına rağmen, aynı gelişimin siyasal yaşamda sağlanamadığı belirtti.

-“Yapılan yasal düzenlemelere rağmen eşitlik sağlanamadı…”

KKTC’de yapılan bütün yasal düzenlemelere rağmen karar alma süreçlerinde nüfusun yarısını oluşturan kadınların eksik temsil edilmesinin alınan kararları da çoğulculuktan uzaklaştırdığına dikkat çeken Savaşan, “Bu bakımdan, hem demokratik yaşamın güçlendirilmesi hem de cinsiyete dayalı eşitsizliklerin kaldırılmasında daha etkin olunabilmesi için kadınların siyasette eşit oranda veya kritik eşik olarak kabul edilen en az yüzde 30’un üzerine çıkabilmesi gerekiyor. Bunun için de başta biz siyasiler olmak üzere bütün paydaşlara önemli görevler düşüyor.” dedi.

-“Kadın erkek eşitliği için gereken adımları pek çok AB ülkesinden önce Atatürk attı”

Savaşan, Atatürk’ün "bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur" diyerek Türk kadınının sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini ortaya koyarak 5 Aralık 1934’te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verdiğini anımsattı.

-“Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için birlikte hareket etmeliyiz”

1934 yılında dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısının 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayısının ise 17 olduğunu hatırlatan Savaşan, “Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türkiye’mizin ilk yıllarından aldığımız feyiz ile kadınların siyasal yaşama aktif katılımını sağlamak adına öncelikle kadın-erkek eşitliği temel ilkesinin, yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin okul öncesi eğitimden başlayarak çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatında, ardından da toplumun tümünde, kurum ve kuruluşlarında fiili olarak hayata geçirilmesinin sağlanması için gereken adımları hep birlikte atmalıyız.” ifadelerini kullandı.